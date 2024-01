«Putin è morto» | «Julia Roberts divorzia» | «arriva l' Anticristo» | le profezie del 2023 mai avverate

(Di giovedì 4 gennaio 2024) Il Cicap, Comitato Italiano per il Controllo delle Affermazioni sulle Pseudoscienze, ha presentato come ogni anno l'elenco dei fatti delche non si sono avverati, anche se erano annunciati da oroscopi e oracoli. Ecco che cosa doveva seccedere

Le notizie sulla guerra in Ucraina di sabato 30 dicembre, in diretta. attacco ucraino contro la città russa al confine con Kiev. Vasily Nebenzya: ... (corriere)

Il presidente russo Vladimir, a quanto risulta, sta inviando un messaggio inequivocabile: ... "Sykes - Picot è". Si tratta di un cambiamento quantico sullo scacchiere. Significa che d'ora ...Senza dimenticarci che dal 2022 i media occidentali hanno dato pero affetto di una malattia allo stadio terminale Vladimir, ben 14 volte... Ed ecco che sentiamo le "palle" sul rischio di ...(ANSA) - CINQUEFRONDI, 04 GEN - Un trentenne, Davide Tropeano, ha perso al vita stamattina poco dopo le 9 rimanendo schiacciato dal trattore sul quale si trovava mentre era in terreno di proprietà del ...(Adnkronos) - La Russia in guerra ha perso migliaia di soldati in Ucraina. La maggior parte dei militari morti proviene dalle zone più povere del paese: il conflitto, in sintesi, non riguarda la popol ...