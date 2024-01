Pugni in faccia | minacce e poi la fuga | Capodanno da incubo per una donna a Latina

Leggi su ilfaroonline

(Di giovedì 4 gennaio 2024), 4 gennaio 2024 – Nella giornata di ieri i carabinieri della locale Stazione di– Borgo Podgora, hanno tratto in arresto un quarantatreenne residente a Cisterna di, per aver aggredito, nella notte di, la propria compagna convivente. I carabinieri, allertati dall’ospedale “Città di Aprilia” per le lesioni ricevute dalla, hanno subito provveduto ad escutere laper comprendere cosa fosse accaduto. Vistasi accolta in caserma laha trovato la forza di denunciare il compagno aggressivo e violento: nella notte di, anche stavolta senza alcun apparente motivo, dopo i festeggiamenti per l’arrivo del nuovo anno, approfittando del fatto di essere rimasti soli, l’uomo, dopo averla afferrata per i capelli, ...