Puffin Rock – Il Film | la recensione | le pulcinelle di mare di Cartoon Saloon arrivano al cinema

(Di giovedì 4 gennaio 2024) Ladi- Il, il lungometraggio animato diretto da Jeremy Purcell e basato sulla serie tv creata da Tomm Moore, Lily Bernard e Paul Young e prodotto da, dal 4 gennaio alcon Adler Entertainment.è uno studio d'animazione irlandese che si sta facendo largo (e un nome) nell'industriatografica mondiale negli ultimi anni grazie acome The Secret of Kells, La canzone del, I racconti di Parvana, Il drago di mio padre e soprattutto Wolfwalkers - Il popolo dei lupi che ha ottenuto la nomination all'Oscar. Lo studio ha prodotto anche le serie tv animate Skunk Fu!, Dorg van Dango e...

Una magica avventura prende vita sul grande schermo con l'arrivo imminente di '- Il Film', il primo lungometraggio animato tratto dalla amata serie TV per bambini, pronto a incantare il pubblico italiano a partire dal 4 gennaio 2024. Prodotto da talenti creativi ...Buon anno a tutti voi! I film in uscita al cinema Gennaio 2024 Il ragazzo e l'airone (Animazione), 1° gennaio 2024 Succede anche nelle migliori famiglie, (Commedia), 1° gennaio 2024: il ...Programmazione completa delle uscite nelle sale cinematografiche di provincia di Reggio Emilia (Reggio Emilia). Consultabile gratuitamente online, oltre 3000 cinema in tutte le città e comuni d'Italia ...Programmazione completa delle uscite nelle sale cinematografiche di provincia di Verona (Verona). Consultabile gratuitamente online, oltre 3000 cinema in tutte le città e comuni d'Italia. Orari, film, ...