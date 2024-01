Proteste al carcere di Santa Maria Capua Vetere | detenuti in rivolta per quasi tre ore

... che attualmente sta scontando una pena di 27 anni dicon accuse giudicate politicamente ... Al colpo di stato seguirono enormiin tutto il paese che andarono avanti per mesi, represse ...'Questo modo di agire ha suscitato pochissime. Non solo sui campi di battaglia, Israele ha ... Non solo abusi: dal 7 ottobre, sono 7 i detenuti palestinesi uccisi in( New Arab ...Tre detenuti hanno occupato un reparto del carcere Santa Maria Capua Vetere per diverse ore, vandalizzando alcune sezioni. A denunciare il fatto avvenuto nel noto penitenziario di Caserta, è stato il ...La protesta dei detenuti pare sia originata dalla mancata concessione, a uno di loro, di un permesso per la partecipazione al funerale di un congiunto vittima di omicidio nel casertano ...