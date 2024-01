Pronostico e quote Roman Safiullin – Matteo Arnaldi | Brisbane 05-01-2024

(Di giovedì 4 gennaio 2024) La prima sfida tra, rispettivamente classe 1997 e classe 2001, ha luogo nei quarti di finale del torneo di, città dello stato del Queensland in Australia. L’azzurro, che era favorito, ha impiegato 2 ore e 5 minuti per battere Lukas Klein con il punteggio il 6-4 3-6 7-5, mentre InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici

Un ultimo esame di lusso per chiudere il 2023: la capolista Minnesota (23 - 7) riceve i Los Angeles Lakers di LeBron James (17 - 15) per riaffermare ... (247.libero)

Quote sport 2024 — Sarà un 2024 di grandi ritorni , quello del mondo dello sport : il primo in ordine di tempo sarà Rafa Nadal , che dopo un anno di ... (247.libero)

BAGNAIA VS MARQUEZ: LEPecco ha vinto un titolo difficilissimo nel novembre scorso, soprattutto dopo il grave incidente in Catalogna: nonostante lo shock è poi riuscito a vincere il duello ...COMPARAZIONENADAL VINCE 2 - 0 1.52 PIÙ INFO 1.52 PIÙ INFO 1.62 PIÙ INFO 1.50 PIÙ INFO 1.50 ... IL: NADAL VINCE 2 - 0 La vittoria su Thiem in 90 minuti, i dubbi fugati sulla ...Sulla lavagna scommesse Betaland torna la Serie A che fisserà il campione d’inverno con il Bologna a caccia di conferme e riceve il Genoa.Pronostico Bologna-Genoa quote della gara che apre l'ultima giornata del girone di andata del campionato di serie A: Motta a caccia ancora del quarto posto ...