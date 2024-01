Pronostici di oggi 4 gennaio | Juve-Salernitana in coppa Italia | Fa Cup e Liga

...00: probabili formazioni,, diretta tv e streaming. Il terzo turno di FA Cup è quello in ... Aspettando il ricorso,l'Everton è quartultimo a quota 16 punti. Ma senza la sanzione ne ......00: formazioni,, tv e streaming. La strada è spianata, almeno fino alle semifinali. Dopo ... I bianconeri adsono i principali favoriti per la vittoria della coppa nazionale: in caso di ...Pronostico Cagliari-Lecce, scommesse e risultato esatto per questo match salvezza di Serie A in programma sabato 6 gennaio 2024.Pronostico Bologna-Genoa quote della gara che apre l'ultima giornata del girone di andata del campionato di serie A: Motta a caccia ancora del quarto posto ...