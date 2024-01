Primarie Usa | Trump chiede a Corte Suprema di annullare decisione Colorado

(Di giovedì 4 gennaio 2024) (Adnkronos) – Donaldha chiesto alladegli Stati Uniti di assicurare di invalidare la sentenza delladel, con la quale lo ha escluso dallerepubblicane nello stato. Gli avvocati dell’ex presidente, riferisce il ‘Washington Post’, in un documento depositato oggi, hanno esortato i giudici a revocare rapidamente la sentenza delladele a “restituire agli elettori il diritto di votare per il candidato di loro scelta”. I giudici, hanno detto, non dovrebbero essere autorizzati a impedire agli elettori di votare per il principale candidato repubblicano alla presidenza. il Giornale dell'Umbria - il giornale on line dell'Umbria.

