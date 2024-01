Primarie Usa | Trump chiede a Corte Suprema di annullare decisione Colorado

Come ampiamente previsto, Donald Trump presenta ricorso contro la decisione della segretaria di Stato del Maine di escluderlo dalledi2024 per il suo ruolo nell'insurrezione del 6 gennaio 2021, quando migliaia di facinorosi suoi sostenitori da lui aizzati invasero il Congresso riunito in sessione plenaria per indurre ...... tenuto conto del calendario delle2024: minacce, spari alla Corte Suprema del Colorado Le decisioni del Colorado e del Maine hanno già innescato strisce di minacce da parte di ...Sharp Corporation parteciperà a CES 2024, uno dei più grandi e importanti eventi al mondo per il settore tecnologico. Ispirandosi allo slogan "Toward the Future for a Better Life", Sharp promuoverà ...Tornare in corsa nel Maine per le primarie repubblicane è una priorità per Donald Trump: il tycoon non accetta l’esclusione dallo Stato del Nordest degli Usa e prepara un ricorso. L’imprenditore è acc ...