Prezzo della benzina in assestamento | self a 1 | 779 al litro

(Di giovedì 4 gennaio 2024) ROMA – Le quotazioni internazionali die diesel tornano a salire ma sulla rete carburanti continua per ora a prevalere la calma. Le medie nazionali dei prezzi praticati alla pompa risultano in, con il dieselin lievissimo ribasso. Nel dettaglio, in base all’elaborazione di Quotidiano Energia dei dati comunicati dai gestori all’Osservaprezzi del Mimit, aggiornati alle 8 di ieri 3 gennaio, ilmedio praticatoin modalitàè fermo a 1,779 euro/, con le compagnie tra 1,771 e 1,787 euro/(no logo 1,772). Ilmedio praticato del dieselè 1,739 euro/(rispetto a 1,740), con i diversi marchi tra 1,733 e 1,748 ...

...di utile di 20 milioni di sterline a 905 milioni pari a +4% tenendo in considerazione l'impatto positivo (17 milioni) delle vendite già realizzato e l'effetto (3 milioni) delle vendite apieno ...Il temamaternità ha a che fare con l'emancipazione e con la dignitàdonna. ... Ci siamo illuse che ilda pagare per raggiungere l'uguaglianza potesse consistere nel rinunciare a ...Per la sua gamma 2024, lG punta su un processore rinnovato, il nuovo a11 con AI, in grado di offrire, su OLED M4 e G4 la funzione Peak Highlighter per picco di luminanza +150% su porzioni del 3% ...Dopo un altro anno decisamente traumatico per quanto riguarda i prezzi della benzina e del diesel in Italia, oggi si registra un calo generale dei listini del carburante alla pompa in tutto il… Leggi ...