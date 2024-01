Prende il via la Dakar 2024 | cosa aspettarsi dalla maratona del deserto

(Di giovedì 4 gennaio 2024) Venerdì parte la classicanel, ancora una volta organizzata in Arabia Saudita. Vediamo il percorso, le tante difficoltà, i favoriti per la vittoria e le storie affascinanti di due piloti italiani molto speciali

Era stato licenziato dal suo istituto di ricerca in Germania per essersi rifiutato di rientrare in aereo dalla Papua Nuova Guinea: una scelta legata ... (ilfattoquotidiano)

Primi annunci per il Torneo di Viareggio 2024 , giunto alla 74esima edizione, in programma dal 12 al 26 febbraio. Il Torino (finalista lo scorso ... (sportface)

E così i canali social degli Utah Jazz incoronano indefinitiva 'SIMONEFONTECCHIO' - ... 'eppure non è semplicemente un catch - and - shoot', cioè quel tipo di cestista chela palla e ...Lo zoo di Londra sicura di molti animali indi estinzione, comprese alcune specie estinte in natura.Pronostici Coppa di Francia 5-7 gennaio 2024. Da venerdì e nel weekend dell'Epifania si giocano i trentaduesimi della coppa francese.Stavolta invece la stoccata arriva da un pizzaiolo napoletano, quello con il quale Sorbillo si contende la palma della notorietà sui social network, ovvero Errico Porzio. I due ufficialmente non si ...