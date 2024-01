(Di giovedì 4 gennaio 2024) Giovedì giorno della devozione al Santissimo Sacramento. Ecco ladelda recitare oggi per offrire al Signore la nostra giornata. Corpo di Cristo, salvami. Sangue di Cristo, inebriami. Acqua dei costato di Cristo, lavami. Passione di Cristo, confortami (Sant’Ignazio di Loyola). Chiediamo l’intercessione di Gesù Santissimo Sacramento per questo nuovo giorno affinché possiamo L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Ed è in quel clima disofferta, che Francesco chiese a Cristo di poter sperimentare sulla sua carne un poco di quei patimenti che Egli soffrì per noi. E Gesù, che ascolta la sincerità...La morte nel Napoletano di una bambina di tre mesi per la chiusuraPronto soccorso vicino alla ... Impegniamoci con la, contattando e sollecitando chi può intervenire economicamente e con ...I ministri generali delle Famiglie francescane del primo Ordine domanial santuario della Verna apriranno il percorso dedicato alla memoria del segno prodigioso del settembre 1224 ...È finito, esattamente dopo 30 giorni dal ricovero, l’incubo della piccola I., la bambina di venti mesi ricoverata all’ospedale Santobono di Napoli, dopo essere stata posta ...