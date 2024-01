Pozzolo verso la sospensione da FdI | il deputato in possesso di altre 6 armi | avviato l' iter per il ritiro

AGI - Non una vera e propria revoca del porto d' armi , ma il " ritiro " (tecnicamente non è un sequestro) delle armi , sei in tutto, in possesso del ... (agi)

approfondimento, come funziona l'immunità parlamentare invocata dal deputato FdIla sospensione diDa parte di Fratelli d'Italia, un provvedimento è atteso a breve. Dentro FdI, ...Il casoimbarazza Fdi, che pensa alla sospensione deld eputato accusato di aver sparato con la sua pistola la notte di Capodanno ferendo uno dei partecipanti alla festa alla Pro loco di Rosazza. ...Fratelli d’Italia pronta a sospendere il deputato. Polemica sulle armi che aveva in casa, il giovane ferito non ha ancora presentato querela ...Gli esiti dello Stub arriveranno dal Ris di Parma, che non ha però i vestiti di Pozzolo, negati dal deputato in forza dell'immunità parlamentare. Le testimonianze sono state acquisite tutte dalla ...