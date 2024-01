Pozzolo sempre più nei guai | la vittima dello sparo lo querela | Meloni lo fa deferire da Fdi

(Di giovedì 4 gennaio 2024) Pubblicato il 4 Gennaio, 2024 Luca Campana, il 31enne che la notte di Capodanno è rimasto ferito da un proiettile esploso dalla pistola del deputato di Fratelli d’Italia Emanuele, ha presentato unain Procura a Biella. Si sono così cristallizzate le condizioni di procedibilità per l’applicazione del reato di lesioni. L’uomo, attraverso il suo avvocato, ha smentito la ricostruzione dell’incidente fatta dal parlamentare: “Non è andata come dice lui, io non ho mai raccolto da terra quell’arma, né l’ho toccata”. Versione che poi ha ribadito davanti ai pm. Campana, genero di un agente della scorta del sottosegretario alla Giustizia, Andrea Delmastro, era alla festa familiare, allargata anche ai parenti degli agenti. In tutto una trentina di persone. Il cenone nei locali della Pro Loco di Rosazza era finito, avevano sparecchiato e ...

Nonaccade ma per la responsabilità che abbiamo, e io vivo quella responsabilità, su questo ...che la prima cosa che dica appena si siederà di fronte ai giornalisti è chiedere scusa per......come dice. Io non ho mai toccato quella pistola, figuriamoci se l'ho raccolta dal pavimento', aveva già detto Campana secondo quando riportato da Il Messaggero . Il parlamentare da...Il caso di Capodanno al collegio del Probiviri di Fratelli d'Italia. Il caso Anas «Salvini non chiamato in causa, non deve riferire in Aula. Tommaso Verdini Aveva la tessera del Pd» ...Sospeso dal partito. Almeno per adesso. Il caso Pozzolo è stato tra le domande della conferenza stampa di inizio anno della premier Giorgia Meloni. Su quelli che saranno i provvedimenti ...