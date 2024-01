Pozzolo sempre più nei guai Anche il ferito smentisce il deputato di FdI

Leggi su lanotiziagiornale

(Di giovedì 4 gennaio 2024) Una cosa è certa a questo punto. Sugli spari della notte di Capodanno nella sala della Pro Loco di Rosazza, nel Biellese, più di qualcosa non torna. Tra versioni differenti e querele che non vengono al momento presentate. La versione data ai carabinieri dalFdI Emanuelesu che cosa sia successo pare in ogni caso esserepiù traballante, dopo che lo stesso 31enne rimastodal colpo di pistola partito dall’arma del parlamentare ha smentito quella ricostruzione. Due testimoni darebbero ragione al parlamentare di FdI. Decisivi per accertare la verità gli esiti dello Stub All’arrivo dei militari nella sala della Pro Loco di Rosazza, nel Biellese, il parlamentare aveva subito negato di aver sparato lui il colpo. Secondo quella versione, quindi, il colpo sarebbe partito ...