Pozzolo | parla il 31enne Luca Campana ferito dal colpo di pistola

(Di giovedì 4 gennaio 2024) “Io sono un semplice operaio e lui è un politico”. Ha spiegato così a Corriere Tv,, illa sera di Capodanno dalpartito dalladel deputato di FdI, Emanuele, il motivo per il quale solo oggi ha presentato una querela nei confronti delmentare meloniano.per la prima volta illa sera di Capodanno dalpartito dalladel deputato di FdI“Poteva andare molto peggio”, ha raccontato ancora, sottolineando che alla festa nella sede della Pro loco a di Rosazza, dove a Capodanno è accaduto l’incidente, “c’erano dei bambini”. Il ...

Si torna a parlare di immunità parlamentare per i deputati e i senatori in carica, dopo che Emanuele Pozzolo , deputato di Fratelli d'Italia, ha ... (today)

"Non ho mai toccato l'arma di Pozzolo . Non l'ho mai nemmeno sfiorata, figuriamoci raccoglierla da terra": questa la versione di Luca Campana, ... (liberoquotidiano)

... l'elettricista 31enne di Candelo, nel Biellese, ferito la notte di Capodanno dal proiettile partito dalla pistola del deputato di Fratelli d'Italia Emanuele. Lo spiega al Corriere Tv , ...Siquindi di sostituzione di mestieri di alto profilo, con sempre meno persone necessarie. ... Caso, che idea si è fatta della vicenda Prenderà provvedimenti su di lui 'possiede ...Si parte da giustizia e burocrazia come i primi nodi da sciogliere per il 2024, da qui, il premierato, le elezioni e il G7. Non sono stati pochi i temi affrontati nel corso della conferenza ...Le prima parole di Luca Campana, l'operaio ferito dall'arma del deputato di Fratelli D'Italia Emanuele Pozzolo ...