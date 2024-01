Pozzolo | Meloni | “Sarà sospeso da FdI”

Leggi su lanotiziagiornale

(Di giovedì 4 gennaio 2024) “Io ho chiesto chevenga deferito alla commissione dei probiviri di Fdi indipendentemente dal lavoro che fa l’autorità competente e che nelle more del giudizio siada Fdi”. È quanto ha detto la premier Giorgia, nel corso dell’incontro con la stampa parlando del caso del colpo partito, durante una festa a Capodanno, dalla pistola del deputato di FdI, Emanuele. Il premier, nel corso della conferenza stampa di inizio anno, ha annunciato che il deputo di FdIda FdI “Il parlamentare– ha detto ancora la premier – dispone di un porto d’armi per difesa personale non so perché ce l’ha ma non va chiesto a me, ma all’autorità competente. Girava con un arma a capodanno presumo che ...