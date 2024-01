Pozzolo | Luca Campana non riesce a camminare ed è sotto shock | “È molto provato”

(Di giovedì 4 gennaio 2024) Porta addosso i segni dello sparo di Capodanno:, 31 anni di Candelo (ad una manciata di chilometri da Biella), è zoppicante e si sorregge su un paio di stampelle. Non vuole parlare con i cronisti che lo hanno atteso fuori casa. Ma dai parenti è filtrata la notizia che, ieri mattina, le dichiarazioni i del deputato di Fratelli d’Italia Emanuele(«Non avevo io la pistola, l’arma è caduta a terra, il colpo è partito a chi ha raccolto il revolver dal pavimento: si è sparato da solo») lo hanno fatto sobbalzare. «Io quella pistola non l’ho neppure mai vista, figuriamoci se l’ho toccata. Come fa un parlamentare a dire una bugia simile? Ci sono i testimoni, hanno visto tutto». Uno sfogo amaro per chi oggi ha avuto la sensazione di essere stato vittima due volte.Leggi anche: Spari Capodanno, la Procura indaga anche su ...

Il caso Pozzolo continua a tenere banco in FdI, Meloni è furiosa per l'accaduto e forse già nella giornata di oggi potrebbe arrivare la sospensione ... (affaritaliani)

