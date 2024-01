«Potevo morire…» | Susanna Tamaro dopo l’incidente | «Ecco perché sono assente da un po’»

(Di giovedì 4 gennaio 2024) «Bruttissimo incidente» domestico per la scrittrice, qualche giorno prima di Natale. Con un post pubblicato su Facebook, l’autrice del bestseller Va’ dove ti porta il cuore ha fatto sapere di aver «fatto un piano di scale in volo» a causa di «una crisi di sonnambulismo». La disavventura, avvenuta il 18 dicembre scorso, le ha procurato diverse contusioni e fratture agli arti inferiori e superiori, come si evince dalla foto postata sui social che la ritrae su una sedia a rotelle con il braccio e la gamba destra coperti dal gesso. «Che shock quando misvegliata e ho capito che stavo volando senza sapere come atterrare – scrive-. Eppure, già quando ero in ambulanza, non facevo altro che dirmi: “Comefelice, comefortunataavrei ...

