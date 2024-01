Porta Capuana | tenta di rubare un’auto La Polizia di Stato trae in arresto un 31enne

(Di giovedì 4 gennaio 2024) che possedeva armi per atti allo scasso: Nella serata di ieri, gli agenti del Commissariato Vicaria- Mercato, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in vico Santa Caterina a Formiello, hanno notato un soggetto intento ad armeggiare su diin sosta; lo stesso, con una lama seghettata, stavando di forzare una portiera del veicolo.I poliziotti hanno raggiunto e bloccato il prevenuto che ètrovato in possesso di diversi arnesi atti allo scasso.Pertanto, l’uomo, unucraino ètratto inperto furto aggravato Se ti va lascia un like su Facebook, seguici su X e Instagram L'articolo proviene da Punto! - Il web magazine.

Successo di pubblico a Porta Capuana per l'arte messa in scena da Monica Sarnelli e Biagio Izzo. Musica e comicità per uno spettacolo di inizio anno targato IV Municipalità. Il lavoro della presidente Maria Caniglia e di ...