Pomigliano D’Arco | incendio in un centro scommesse | si indaga

(Di giovedì 4 gennaio 2024) Indagini in corso per ricostruire dinamica ed eventuale matrice di unche la scorsa notte ha coinvolto un. Principio d’, la notte scorsa, a(Napoli): le fiamme hanno lambito la serranda di une parte della facciata esterna, senza danneggiare l’interno. Non ci sono feriti.

Pomigliano . Colpi d’arma da fuoco contro un palazzo a Pomigliano . Ieri sera i carabinieri sono intervenuti in via Jan Palach (settore III Edificio ... (teleclubitalia)

Questa notte intorno alle tre, carabinieri e vigili del fuoco sono intervenuti a, in via Passariello, per un principio di incendio. Le fiamme hanno lambito la serranda di un centro scommesse e parte della facciata esterna, senza danneggiare l'interno. Non ci sono ...Anche se non sono 100% elettriche, le Alfa Romeo Giulia e Stelvio arrivano da Cassino, mentre anasce la Tonale . Sempre aviene costruita la Dodge Hornet , anche se ...