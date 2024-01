Poco spazio per Gaetano | l’agente non le manda a dire | “È ora che lo inizi a fare anche il Napoli”

(Di giovedì 4 gennaio 2024) Parla Mario Giuffredi agente di Gianluca. Il procuratore ha spiegato alcune cose inerenti al minutaggio concesso al suo assistito Una giornata in cuidi alcuni calciatori tesserati per ilnon si è risparmiato dalle varie accuse. È accaduto intta a Radio CRC dove, durante la trasmissione Si gonfia le rete, ha parlato Mario Giuffredi, agente di Politano, Di Lorenzo, Mario Rui e di Gianluca. Giuffredi ci ha tenuto a parlareproprio di, giovane centrocampista classe 2000 che quest’anno non ha avuto tanto. Gianlucaha giocato pochi minuti sia sotto la prima gestione Rudi Garcia che con quella attuale di Walter Mazzarri. Nonostante uno scarso minutaggio, ...

Lautaro Martinez ha segnato solamente due gol in Champions League, ma c’è da prendere in considerazione il poco spazio avuto da titolare. Simone ... (inter-news)

George Puscas sta trovando poco spazio all'interno delle rotazioni di Alberto Gilardino con il Genoa . Per questo motivo per lui si aprono... (calciomercato)

In estate era arrivato come vice Osimhen, ma anche ieri - senza il nigeriano in campo - Giovanni Simeone è partito fuori. Ed è... (calciomercato)

Fioccano le risoluzioni consensuali in casa amaranto e dopo Aquino ne arriva un'altra. Saluta un centrocampista Under che in questa prima parte di stagione ha trovato, si tratta di Bright . Facile immaginare che dopo gli addii di diversi giovani, a breve verranno ufficializzate delle entrate.I siti specializzati che hanno datoalla notizia, da Axios a TechCrunch , sottolineano che "... Da questo punto di vista c'èda precisare: diverse fonti, compreso lo stesso Musk, hanno ...Lo Spazio è quindi vivo, fin da Alice nella Città ... lacerante vuoto interiore. C’è poco da dire su quanto Wenders ci abbia visto lungo su dove stava andando il rapporto triangolato tra uomo, ...Debutta in prima assoluta al Teatro Lo Spazio, dall’11 al 14 gennaio, UNA NOTTE DI SALOME’ spettacolo scritto da Emanuele Vacchetto e diretto da Riccardo D’Alessandro. Notte, quasi mattino; un vecchio ...