Pnrr | IA e transizione energetica | l’Ateneo di Pisa cerca partner al Sud

(Di giovedì 4 gennaio 2024) Quattro avvisi per un totale di 8.325.000 euro, di cui 3.570.000 euro destinati ed imprese ed Enti locali del Mezzogiorno. È questo l’ammontare dei primi bandi a cascata emanati dall’Università diper la presentazione, da parte di soggetti esterni, di proposte progettuali di attività di rifunzionali alla realizzazione dei progettidel. Finanziati dall’Unione Europea nell’ambito di NextGenerationEU, con fondi MURMissione 4 “Istruzione e Ri” Componente 2 “Dalla Riall’impresa”, i quattro bandi rappresentano una grande opportunità per le imprese e gli enti di Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, a cui è riservato il 43% delle risorse totali. Nello specifico è possibile partecipare ai bandi a ...

pubblicate le istruzioni operative per la progettazione delle attività di formazione del personale scolastico per la transizione digitale (D.M. ... (orizzontescuola)

Per i percorsi formativi per personale scolastico sulla transizione digitale della didattica , previsti dal Decreto 66 del 12 aprile 2023 con i fondi ... (orizzontescuola)

...l'accesso delle imprese ai finanziamenti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza () e ad ...sostenibile e digitalizzazione. Sviluppata in collaborazione con Deloitte , 'Incentivi ......competenze per laverde. Come più volte dichiarato dal ministro delle imprese e del Made in Italy Adolfo Urso , è in dirittura il decreto legge che darà attuazione agli obiettivi del...Banco Bpm ha lanciato la nuova piattaforma digitale “Incentivi 360”, che faciliterà l’accesso delle imprese ai fondi del Pnrr e agli ulteriori incentivi europei previsti dal REPowerEU, oltre ad ...Una piattaforma digitale che facilita l’accesso delle imprese ai fondi del Pnrr e agli ulteriori incentivi europei.