Pmi del Sud | 300 mln per la ricerca dal Ministero | via al bando

(Di giovedì 4 gennaio 2024) Ildelle Imprese e del Made in Italy ha fissato i termini di apertura e le modalità di presentazione delle domande riguardanti la misura “Scoperta imprenditoriale”, a seguito del decreto del 13 luglio firmato dal ministro Adolfo Urso. Come spiegato in una nota, l’intervento agevolativo ha come obiettivo il sostegno dei progetti diindustriale e di sviluppo sperimentale delle piccole e medie imprese della Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia coerenti con le aree tematiche della Strategia nazionale di specializzazione intelligente. Le risorse stanziate dal Mimit ammontano a 300 milioni di euro, a valere sul programma nazionale “, Innovazione e Competitività per la transizione verde e digitale 2021-2027”. Dal 7 febbraio, le imprese che esercitano attività industriali, agroindustriali, ...

