Più di mille firme per riconoscere nel 7 ottobre un femminicidio di massa

(Di giovedì 4 gennaio 2024) È stato lanciato un nuovo appello affinché la comunità internazionale riconosca negli attentati terroristici di Hamas del 7undi: l'obiettivo è arrivare a una denuncia per crimini contro l'umanità seguendo l'iter della convenzione di Ginevra del 1949, che tra le altre cose designa sotto questa categoria anche gli stupri e le violenze sistematiche perpetrate in tempo di guerra. Il New York Times qualche settimana fa ha pubblicato un'inchiesta nella quale sono emersi gli orrori che i miliziani di Hamas hanno fatto ai corpi delle donne israeliane: decapitazioni, stupri, asportazioni di parti del corpo, violenze brutali di ogni tipo. Orrori ai quali. fino a prima della pubblicazione dell'inchiesta del quotidiano americano, molti non credevano. Già in occasione del 25 novembre il tema era stato sollevato, in ...