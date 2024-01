Pippo Baudo e la stoccata ad Amadeus | “Ho fatto 13 Sanremo | diteglielo…Avoja a camminare tu…”

(Di giovedì 4 gennaio 2024)diaddurante Rischiatutto 70, il programma condotto da Carlo Conti che ha celebrato i 70 anni dall’inizio delle trasmissioni ufficiali Rai. Il conduttore 87enne, in collegamento video con Conti, ha risposto ha una domanda del presentatore: “Il mio più grande amore è, ne ho fatti 13”. Poi l’affondo: “Dillo ad…ne ha fatti 13. Avoja atu”.ha poi lasciato una dedica alla Rai: “Questa ragazza è ancora bella e può esserlo ancora, non perda la sua bellezza. Io sono ottimista, sarà una grande Rai nel futuro”. L'articolo proviene da IlQuotidiano.

Laura Pausini si racconta nel salotto di Domenica In in una lunga intervista alla signora della domenica italiana, Mara Venier. Fresca del premio ... (funweek)

'Di' ad Amadeus che io ho fatto 13 Festival'.'punge' il conduttore e direttore artistico di Sanremo per la quinta volta consecutiva, ospite su Rai1 in occasione dello speciale 'Rischiatutto' con Carlo Conti. Una serata ...Ci sono poi ospiti musicali come Renato Zero e Massimo Ranieri , nonchéin collegamento. Oltre al divertimento assicurato, la puntata è anche un tuffo nel passato, infatti vengono ...Pippo Baudo e il commento pungente ad Amadeus su Sanremo: "Io ne ho fatti 13". Andiamo a scoprire nel dettaglio le sue parole ...Durante Rischiatutto 70, programma con Carlo Conti che celebrava i 70 anni di tv italiana, Pippo Baudo ha lanciato una frecciata ad Amadeus su Sanremo ...