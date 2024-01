Pioggia e temporali in Toscana | allerta gialla per venerdì 5

Un sabato all'insegna del sole quasi in tutta l'Italia. Ma questo non deve illuderci. Il motivo? Sebbene il fronte atlantico che ha portato piogge e ... (iltempo)

É ancora allerta maltempo in Campania . La Protezione Civile regionale ha infatti emanato una nuova allerta meteo di colore Giallo per piogge e ... (teleclubitalia)

Nel weekend la prima irruzione artica con forte calo delle temperature Allerta Allerta maltempo sull’ Italia per rischio piogge e temporali in ... (sbircialanotizia)

Per l'Epifaniae cattivo tempo: poi arrivano freddo e neve Dall'8 gennaio le previsioni annunciano il vero inverno La neve cadrà copiosa tra Trentino Alto Adige, Veneto e Friuli. Domenica il ...A prevederlo è ilmeteo.it, che parla già diper domani, venerdì 5 dicembre. Sabato sono più che altro previsti, anche forti: nella prima mattinata in città potrebbero cadere diversi ...Una Befana caratterizzata dal brutto tempo con nubifragi, vento, freddo e neve. E' quanto annuncia Andrea Garbinato, responsabile Redazione del sito www.iLMeteo.it. secondo il quale il caldo anomalo c ...VARESE – Il sole non resterà con noi fino a lungo. Da domani, venerdì 5 gennaio, previsioni meteo variabili con piogge diffuse nel pomeriggio sulla nostra provincia. A diffondere le informazioni il Ce ...