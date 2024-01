Pino Daniele | nasce il premio dedicato all’artista a nove anni dalla sua scomparsa | sarà rivolto ai giovani

I Mercatini e la ruota in piazza Matteotti, l’ omaggio a Pino Daniele al Druso e altro ancora. Sono diverse le iniziative organizzate in Bergamasca ... (bergamonews)

Con queste parole Sara , terzo genita del cantautorericorda nel nono anniversario dalla scomparsa l'amato papà in un post affidato a Instagram .fu colto da un infarto ...Nove anni senza. La famiglia e i fan ricordano con affetto l'artista stroncato da un infarto, alla vigilia dei 60 anni, il 3 gennaio 2015. A lui sarà dedicato un premio, un live contest di musica pop ...Nove anni fa ci lasciava Pino Daniele, il messaggio social della figlia Sara ...L’anno prossimo saranno già dieci anni senza Pino Daniele, tradito dal suo cuore buono il 4 gennaio 2015. Sembra ieri, e non è la solita frase che si dice in queste circostanze. Per fortuna in questi ...