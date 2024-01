Pino Daniele | il ricordo della figlia Sara a nove anni dalla morte | “Sei vicino a me”

(Di giovedì 4 gennaio 2024) Sono passatidi. Era il 4 gennaio del 2015 quando il cantautore fu colto da un infarto nella sua villa in Toscana. Un lutto enorme per il mondomusica, dove ha lasciato un’impronta indelebile con le sue canzoni e melodie, ma ancora più grande per la sua famiglia e i suoi affetti. Sua, classe 1996, è la primogenita del musicista eseconda moglie Fabiola Sciabbarrasi, e anche quest’anno ha lasciato sul suo profilo Instagram parole commoventi indel padre. “Mi sento ancora quella bambina che ti guarda dal sedile posterioremacchina e cerca di stringere la tua mano. Non è cambiato niente. ...

Una perdita a cui non ci si abitua mai.è scomparso ormai da 9 anni. Nel triste anniversario della morte del cantante viene però istituito un Premio per giovani talenti del panorama musicale.- Spetteguless.it Una ...Le melodie e i testi di, icona della musica italiana, diventano un ponte tra la cultura e l'educazione nelle scuole secondarie di II grado. L'iniziativa, non completamente inedita ma ora strutturata come ...Pino Daniele, il ricordo della figlia Sara su Instagram a nove anni dalla morte: 'Non è cambiato niente. Sono sempre io. E tu sei vicino a me'.Sono passati nove anni da quel 4 gennaio 2015, il giorno in cui Pino Daniele ci ha lasciati. Una perdita enorme per il mondo della musica, ma anche e soprattutto per i suoi cari. A partire ...