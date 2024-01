Piantedosi per il G7 in Irpinia | plaude l’Acli

(Di giovedì 4 gennaio 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto“Una gran bella notizia che il Ministro dell’Interno Matteointenda presiedere il G7 in, a Mirabella Eclano, dal 2 al 4 ottobre 2024. Siamo oltremodo felici che questo rilevante evento internazionale si svolga nelle aree interne della nostra Campania”. A dirlo è Filiberto Parente, presidente regionale Acli Campania. “Bisogna sempre dire grazie a chi valorizza paesaggi ed eccellenze dei nostri territori, in più caratterizzati da un forte capitale sociale umano: le nostre zone interne, molte delle quali già patrimonio Unesco, avranno così un’ulteriore e significativa opportunità turistica da sfruttare” aggiunge Parente. Il G7 a Mirabella Eclano, Ruggiero: “Evento senza precedenti in” L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Eccellenze Meridionali Piantedosi lancia l'allarme per Natale : Terrorismo in agguato Con l'arrivo delle festività natalizie, crescono le ... (eccellenzemeridionali)

Il prima e il dopo. Com’era e come è oggi. Della stessa fotografia faccio cadeau alla classe dirigente e amministrativa, nell’ordine il ministro ... (ilfattoquotidiano)

Il ministro dell'Interno mostra tutta la propria soddisfazione sull'intesa raggiunta in Europa: "Si darà una forte limitazione alle partenze ... (ilgiornale)

Roma , 3 gen. (Adnkronos) - "Questa mattina ho avuto un colloquio telefonico con il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi in merito ai gravi fatti ... (liberoquotidiano)

... è stato espulso con decreto del Ministro dell'Internodatato 29 dicembre scorso. Nella ... L'uomo, riferisce l'Adnkronos, era residente a Salsomaggiore Terme e già condannato...... è stato espulso con decreto del Ministro dell'Interno, datato 29 dicembre scorso. Nella ... L'uomo, residente a Salsomaggiore Terme e già condannatomaltrattamenti e violenza aggravata ...Il tunisino di 38 anni abitava a Salsomaggiore ed era stato anche condannato per maltrattamenti nei confronti della moglie ...Un tunisino di 38 anni espulso perché sui social ha più volte definito bersaglio l'Occidente: «Inneggiava alla Jihad e minacciava di far saltare in aria Roma» ...