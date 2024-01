PERUGIA – MODENA | PARTITA IN DIRETTA SUL CANALE RAI

(Di giovedì 4 gennaio 2024) Pubblicato il 4 Gennaio, 2024 Stasera si completerà il quadro delle semifinali di Coppa Italia, con Trento, Monza e Milano che ieri sera hanno vinto i rispettivi match ed hanno così conquistato l’accesso alle semifinali di Coppa Italia. Stasera si giocherà l’ultimo match dei quarti di finale di Coppa Italia che vede contrapposteda inizio stagione sta vivendo un periodo molto altalenante, disputando partite che non convincono i tifosi, soprattutto dal punto di vista mentale, con cali che portano i canarini a non giocare per lunghi tratti una bella pallavolo. Anchesta faticando leggermente rispetto al passato, se negli scorsi anni ha dimostrato di essere leader indiscussa del campionato, quest’anno non è proprio così e lo dimostrano i due match persi contro Trento (3-1) e ...

Lo spettacolo non mancherà di certo in quattro partite senza appello tra le migliori otto squadre di una Superlega in cui le sorprese sono spesso ... (oasport)

Inizia il conto alla rovescia per Sir Susa Vim Perugia-Valsa Group Modena, partita valevole per i quarti di finale della Coppa Italia Superlega ... (sportface)

Inizia il conto alla rovescia per Sir Susa Vim Perugia-Valsa Group Modena, partita valevole per i quarti di finale della Coppa Italia Superlega ... (sportface)

Tutto pronto per Sir Susa Vim Perugia-Valsa Group Modena, partita valevole per i quarti di finale della Coppa Italia Superlega 2024 di volley ... (sportface)

Alla vittoria in semifinale contro Jumpstars per 2 - 0 ha fatto seguito poi la sconfitta per 2 - 0 contro la Sir. In questa categoria il torneo è stato vinto dalVolley. "In questa ...Ad accedere meritatamente alle semifinali di Coppia Italia sono: Trento, Monza e Milano Si aspetta solamente la 4° semifinalista che uscirà dal match traAbout Post AuthorLa sosta natalizia dei campionati giovanili è stata occupata dalla Consar con la partecipazione di tre sue squadre a due prestigiose vetrine nazionali.La sosta natalizia dei campionati giovanili è stata occupata dalla Consar con la partecipazione di tre sue squadre a due prestigiose vetrine nazionali. L’Under 19 e Under 17 hanno partecipato nel mode ...