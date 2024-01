Perla ammette i suoi veri sentimenti per Mirko | “Devo essere sincera”

Leggi su biccy

(Di giovedì 4 gennaio 2024) Il Grande Fratello ha fatto arrivare aVatiero la lettera cheBrunetti le ha scritto per il giorno del suo compleanno: “Mentre ti scrivo è il tuo compleanno, il primo così lontani. E questo è l’unico modo per farti sentire la mia vicinanza. In un anno sono cambiate così tante cose che sembra passata una vita. Eravamo diversi, schiacciati da una situazione talmente più grande di noi che alla fine ci ha allontanato sempre di più. Finalmente ti vedo spensierata, felice, divertente, stranamente anche un po’ pazza. E sono contento perché è la parte più bella di te e che per qualche ragione l’hai sempre tenuta nascosta a tutti. Ti ho vista anche pensierosa, ti sei fatta molto domande. Ma ora pensa a goderti questo viaggio e a viverlo con leggerezza. Tantissimi auguri per questo strano compleanno e sappi che per te ci sarò sempre“. La gieffina ha ...