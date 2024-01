Peripheric Love | la rivoluzione dell' amore nel cuore della precarietà

Il debutto cinematografico del regista svizzero si tinge di malinconia e speranza, esaltando la bellezza nelle piccole cose e dando voce agli emarginati di una società competitiva. '' affronta un dramma sociale, centrato sull'amore di Giorgio (interpretato da Fabio Troiano) e Maria (interpretata da Iazua Larios), messo alla prova da una gravidanza inaspettata ma ...opera prima di Luc Walpoth, in sala dall'11 gennaio con la Casa delle Visioni, non ha solo un bel titolo, ma anche uno sviluppo drammaturgico realistico e sempre contenuto.L'attesa per il film giunge al termine con l'anteprima nazionale fissata per il 10 gennaio presso il cinema Ambrosio di Torino.Peripheric Love opera prima di Luc Walpoth, in sala dall'11 gennaio con la Casa delle Visioni, non ha solo un bel titolo, ma anche uno sviluppo drammaturgico realistico e sempre contenuto. (ANSA) ...