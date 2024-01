Perché girare uno spin-off animato di House Of The Dragon ha perfettamente senso

Leggi su gqitalia

(Di giovedì 4 gennaio 2024) La seconda stagione diOf Thenon ha ancora una data di debutto ufficiale (anche se i nostri informatori la collocano a metà del 2024, probabilmente in primavera), ma HBO e George R.R. Martin stanno lavorando senza sosta al futuro televisivo di Westeros. Tra i tanti-off in studio per mantenere vivo il franchise, ce n'è uno che ha conquistato le prime pagine da quando è stato annunciato: Snow, una continuazione delle avventure di Jon Snow oltre la Barriera (cioè un sequel diretto di Game of Thrones) per la quale Kit Harington sembra essere pronto, ma di cui non sono state annunciate molte notizie negli ultimi mesi. Ci sono poi idee suggestive come Il cavaliere dei Sette Regni, un'antologia la cui prima stagione potrebbe essere ispirata al romanzo breve Il cavaliere errante, o Il serpente di mare, incentrato sulle ...