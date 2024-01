Perché falò e fuochi d’artificio sono un rischio per l’ambiente 

Leggi su facta.news

(Di giovedì 4 gennaio 2024) di Anna TonioloI grandidi inizio anno, che avvengono principalmente in occasione dell’Epifania,una tradizione popolare diffusa nelle regioni del nord-est dell’Italia e in alcune parti dell’Emilia occidentale. Si tratta di un’usanza così comune che ne esistono molte versioni e, soprattutto, denominazioni diverse tra loro: in Friuli questo evento è chiamato pignarûl, nelle province di Treviso, Venezia e Pordenonepiù comuni nomi come panevìn, da “pane e vino” come segno di augurio per un anno di abbondanza, ma anche pìro?a-pàro?a, vècia, cioè “vecchia”, fogherada e bubarata e ancora, in altri territori,diffusi nomi come tamòsse o casera, fino al bolognese brüsa ul vécc. Sembra che questa usanza derivi da riti propiziatori diffusi addirittura in epoca pre-cristiana, dove la fiamma ...