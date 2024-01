Per il Cies | Kvara è tra i 30 calciatori più preziosi al mondo

(Di giovedì 4 gennaio 2024) L’Osservatorioha stilato una classifica dei 100con più valore al. Nella top 30 segnaliamo il 7 del Psg Kylian Mbappé, 27esimo con un valore di 106,2 milioni di euro; Rafa Leao del Milan, al 22esimo posto con valore 114,2 milioni; il georgiano del Napoli, 21esimo in classifica con un valore pari a 114,3 milioni. Al 18esimo posto c’è colui che ha deciso l’ultima finale di Champions, ovvero il centrocampista spagnolo del City Rodri; il suo valore è di 121,8 mln. Seguono i giovani Enzo Fernandez (Chelsea, valore di 123,6 milioni), Pedri (Barcellona, con un valore di 125,2 mln) e Eduardo Camavinga (Real Madrid, che vale 132,7 milioni). In top5, quinto posto per la stella dell’Arsenal Bukayo Saka, con un valore pari a 223 milioni; quarto Rodrygo del Real Madrid, il brasiliano ha un valore di ...

FP Markets enhances its Commodity CFDs Offering with a range of popular new commodities. SYDNEY, Nov. 24, 2023 /PRNewswire/ — FP Markets , a ... (sbircialanotizia)

Il 2023 è agli sgoccioli e il 2024 già bussa alla porta. Sarà l'anno in cui a tanti dei giovani che si sono messi in... (calciomercato)

Ha permesso finora di poter pagare meno tasseuno stipendio netto competitivo. Alla squadra che ... la più alta in Europa, secondo la ricostruzione che ha fatto invece il, sempre con gli ...Ha permesso finora di poter pagare meno tasseuno stipendio netto competitivo. Alla squadra che ... la più alta in Europa, secondo la ricostruzione che ha fatto invece il, sempre con gli ...L'importanza di Frendrup nel centrocampo del Genoa non è più una notizia, ma la confermano anche i dati diffusi in Europa da vari network ...Sono oltre un milione i tifosi azzurri che già hanno scaricato le nostre applicazioni per cellulari Apple, Android o Windows Phone Sono oltre un milione i tifosi azzurri che già hanno scaricato le ...