Per capire cosa non va con la storia di Renzi si ripeschi Talleyrand

Leggi su ilfoglio

(Di giovedì 4 gennaio 2024) Al direttore - In questi giorni di festa, quando lo spirito natalizio dovrebbe renderci tutti più buoni, più tolleranti, più comprensivi e indulgenti, c’è qualcuno che invece di fare progetti e strategie per l’anno che verrà non trova di meglio che mettere al centro dei propri pensieri Matteo. La notiziona – si fa per dire – oggetto di tanta fastidiosa attenzione è rimbalzata con forza nei giorni scorsi sui quotidiani e nei telegiornali: il senatoreè il più ricco parlamentare italiano, avendo dichiarato per il 2022 3,2 milioni di euro (anche se per stilare la classifica definitiva dei Paperoni sarà buonaaspettare che venga pubblicato il modello Unico di pezzi da novanta come l’industriale ed editore Antonio Angelucci o dell’avvocato Giulia Bongiorno, che sicuramente, visti i risultati degli anni passati, potrebbero ...