Pensioni | aumenti a gennaio fino a 400 euro | ecco l' effetto delle rivalutazioni | le simulazioni

L'Inps provvede, come ogni anno, ad adeguare gli importi degli assegni pensioni stici in seguito all'aumento dei prezzi al consumo. L'adeguamento si ... (iltempo)

Assegno Unico Dal mese di gennaio arrivanolegati all'inflazione, come accade per le. Prendendo il 5,4%, tasso attuale, come riferimento l'importo minimo dell'assegno unico potrebbe ...Da ieri 3 gennaio sono in pagamento da parte dell'Inps lerelativei al gennaio del 2024, ... glivanno dall'1,188% fino al 5,4%. Il ministero della Difesa russo ha annunciato ieri che '...Arrivano gli aumenti delle pensioni. I pagamenti sono partiti ieri: tra rivalutazione, nuove aliquote Irpef e conguaglio, c'è chi riceverà questo mese anche 400 euro in ...I prezzi del petrolio sono aumentati questa mattina sui mercati delle materie prime: Wti a 73,36 dollari al barile (+0,91%) e Brent a 78,79 dollari (+0,69%).