Pensione gennaio 2024 | fissata rivalutazione Tasso provvisorio aggiornamento 4 GENNAIO

minima e trattamenti assistenziali Laminima dal 1°2024 è pari a 598,61 euro (che significa 7.781,93 euro all'anno). L' assegno vitalizio 2024 si porta a 341,24 euro (...La discesa del prezzo della materia prima ha fatto diminuire il costo finale. Fra qualche giorno va in "" il regime tutelato, tranne che per alcune ...Ecco cosa succede alle pensioni con i nuovi scaglioni IRPEF: cosa cambia per gli importi degli assegni previdenziali e pensioni.Il trattamento pensionistico minimo di riferimento dell’Inps quest’anno ammonta a 598,61 euro, per effetto della rivalutazione del 5,4% applicata all’importo dell’anno scorso. Sulla base del nuovo val ...