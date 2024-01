“Pensati morta” | mail minatorie e denunce per persecuzioni | arrestato a Roma un 31enne

(Di giovedì 4 gennaio 2024) È iniziata con dei fiori recapitati anonimamente a casa, poi acquisti e attivazioni di servizi online a suo nome, registrazioni a siti pornografici, e con alcunedal contenuto minatorio come “La tua fine è vicina” e “” la vicenda persecutoria che riguarda una giovane donna di. Le indagini sono partite da una denuncia alla polizia postale dida parte della giovane, allarmata da questi episodi tanto da cambiare le proprie abitudini di vita, rivolgersi ad uno sportello di sostegno psicologico. Le indagini iniziali non hanno permesso di identificare l’autore dei gesti che, tra le altre cose utilizzava una Vpn rumena mentre gli acquisti venivano fatti con pagamenti esteri che garantivano l’anonimato. La svolta nelle indagini è arrivata qualche giorno prima di Capodanno, quando la ...

