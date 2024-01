«Pensati morta | la tua fine è vicina» | l’uomo arrestato per stalking nei confronti dell’ex collega

Una vera e propria persecuzione in forma anonima, tale da rendere impossibile la vita a una sua ex collega di lavoro . Due mesi da incubo con sfregi ... (europa.today)

Atti persecutori verso ex collega : "Pensati morta". Arrestato 31enne

Un uomo di 31 anni è stato Arrestato in flagranza differita dalla polizia Postale in quanto gravemente indiziato per il compimento di numerosi Atti ... (tg24.sky)