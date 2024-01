“Pensati morta” | “La tua fine è vicina” | arrestato stalker a Roma

Leggi su ilfaroonline

(Di giovedì 4 gennaio 2024), 4 gennaio 2023 – La Polizia Postale hain flagranza differita un cittadinono di 31 anni, gravemente indiziato per il compimento di numerosi atti persecutori commessi negli ultimi due mesi nei confronti di una ex collega di lavoro. L’attività prende le mosse dalla denuncia sporta dalla giovane vittima, dipendente di una importante società multinazionale di consulenza, che il 13 novembre scorso si era rivolta alla Polizia Postale diper denunciare una serie di episodi allarmanti. Ad un primo recapito presso la propria abitazione di un mazzo di fiori da parte di un ammiratore sconosciuto, erano seguite infatti condotte che avevano ingenerato in lei uno stato di profonda agitazione, tanto da indurla a cambiare le proprie abitudini di vita e pensare di rivolgersi ai servizi sociosanitari per ...