Pavard | due mesi per riprendersi il posto La ricerca della titolarità

(Di giovedì 4 gennaio 2024) Benjaminscalpita perilda titolare con l’Inter. Simone Inzaghi lo reinserirà dalla partita con il Verona. 100% – Forse si aspettava solo che tornasse al 100%sua forma, forse c’entra anche il momento di Yann Aurel Bisseck, ma finalmente Benjaminè pronto per tornare dal primo minuto in campo. L’ultima volta che il giocatore è stato titolare era il 4 novembre, il famoso giorno in cui è stato abbattuto da Ademola Lookman. La partita con l’Atalanta gli è costata diverse settimane ai box. Nell’ultimo periodo quasi mezz’ora con il Bologna in Coppa Italia, poco meno di dieci minuti con il Lecce poi il recupero del secondo tempo con il Genoa. Prima degli spezzoni appena citati il francese è rimasto fuori per un mese e mezzo, saltando ben otto partite. Simone Inzaghi ...

