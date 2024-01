Paura per Cappato | corsa in ospedale e ricovero Come sta | le condizioni

Leggi su iltempo

(Di giovedì 4 gennaio 2024) Ischemia cerebrale per Marco. Il tesoriere dell'Associazione Luca Coscioni e presidente di Eumans «è stato ricoverato dal 31 dicembre all'Parini di Aosta in seguito a un problema di origine cardiaca che ha prodotto uno screzio ischemico neurologico nella funzione della sola articolazione della parola, attualmente in netto miglioramento», si legge nel bollettino medico a cura di Mario Riccio, suo medico di fiducia e attivo nell'Associazione.«ha eseguito gli accertamenti che confermavano il quadro clinico e ha ricevuto la terapia del caso. È stato sottoposto a risonanza cerebrale che ha confermato la modesta entità del danno ischemico». «In un quadro clinico pur rassicurante ed in miglioramento, Marco, già dimesso oggi - sottolinea Riccio - necessita comunque ancora di un ...