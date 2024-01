Paura in Iowa | sparatoria in un liceo a Perry | morto l' assalitore

La polizia è arrivata al liceo Perry, in, sette minuti dopo l'allerta, scattata alle ore 7.37 del mattino. Gli agenti hanno identificato la persona che ha aperto il fuoco nel liceo, probabilmente morta a causa di ferite che si sarebbe ...NEW YORK (STATI UNITI) - Tra due settimane inil primo appuntamento elettorale per la corsa alla nomination dei Repubblicani. Non sarà una 'primaria' ma un 'caucus', cioè piccole assemblee in cui possono partecipare alle discussioni e al ...Anticipata dai media, la notizia è stata confermata dalla polizia, che tuttavia per ora non aggiunge altri dettagli ...Ancora terrore negli Stati Uniti. Una sparatoria si è verificata in una scuola superiore di Perry, nello Iowa, a nordovest della capitale Des Moines. Lo rende noto la ...