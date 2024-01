Paupisi | due giovani per il servizio civile alla pro loco

Incidente stradale sulla s.s. Telesina all'altezza dello svincolo perin provincia di Benevento. Infatti, per cause in corso d'accertamento, sono impattateautomobili. Feriti, ma fortunatamente non gravemente, gli occupanti le vetture. Le indagini ...Si parla di un tratto di strada a una ocorsie per senso di marcia che collega Benevento a ..., Puglianello e Torrecuso) sono entrati nelle casse ben 2,8 milioni di euro grazie alle multe ...Paupisi, 4 Gennaio - “È con grande gioia e grande entusiasmo che accogliamo la notizia di essere stati inseriti per il quinto anno consecutivo nel nuovo bando ...Domani, presso il seggio elettorale allestito al «Palatedeschi», amministratori e sindaci di 76 Comuni sanniti saranno chiamati alle urne per votare il rinnovo del Consiglio ...