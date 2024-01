Pasquale Mazzocchi | il nuovo acquisto azzurro che segue le orme di Di Lorenzo

(Di giovedì 4 gennaio 2024)terzino del Napoli,ledi Di. Cresciuto nelle categorie inferiori, un’aggiunta promettente alla squadra azzurra. NOTIZIE MERCATO NAPOLI. Il calciomercato del Napoli si arricchisce di untalento locale:è pronto a indossare la maglia azzurra e a seguire ledel Capitano Giovanni Di. Il suo trasferimento dalla Salernitana alla squadra partenopea è un passo significativo, e il giovane difensore sembra destinato a diventare una figura chiave per il futuro del club. La scelta di portarea Napoli è stata dettata dalla necessità di avere una valida riserva per Di, specie dopo la partenza di Alessandro ...

visite mediche in corso per Pasquale Mazzocchi a Villa Stuart . Il neo acquisto del Napoli , proveniente dalla Salernitana, è arrivato di buon mattino ... (ildenaro)

Ieri visite mediche e firma sul contratto fino al 2027 percon il Napoli, che prova a resistere all`assalto dei sauditi dell`Al Shabab per Matteo Politano. Gli arabi hanno messo ...A Radio Crc durante Calciomania ha telefonato Raffaele , un tifoso della Salernitana amico di, neo terzino del Napoli. Raffaele sottolinea come sia diventato un grande amico die di essere felice per il suo trasferimento al Napoli, nononstante lasci la Salernitana ...Meluso lo aveva allo Spezia ed è stato il ds a volerlo qui al Napoli, come primo tassello del nuovo Napoli che nasce a gennaio. Arriva Pasquale Mazzocchi, un piccolo jolly alla corte ...Sulle mura di via Martucci ci sono tre disegni: un murales di Maradona, uno scudetto fresco col numero 3, la formazione del Napoli che ha vinto il campionato. Ma gli autori dovranno ...