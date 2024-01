Parla il padre dello chef Mochi | morto in un incidente stradale «Guardava sempre il telefonino Mio figlio non deve essere una morte inutile»

Leggi su open.online

(Di giovedì 4 gennaio 2024) Fabio, funzionario del ministero degli Interni,Antonello, 27 anni, si sfoga. Lo fa con il Corriere della Sera, pochi giorni dopo ladel suo, giovanissimo, a causa di unil primo gennaio 2024. La prima vittima nelle strade italiane nel nuovo anno. «Cosa sia successo la sera dell’non lo so. Però mioAntonello – racconta – era un irresponsabile con il. Tante volte io e mia moglie lo abbiamo rimproverato per l’uso che ne faceva. Lui, come molti giovani, non capiscono che i cellulari alla guida sono oggetti pericolosi. Per rispondere a una chiamata o a leggere un messaggio, si può morire o diventare colpevoli di tragedie ...