Pardo | «Tecnismi? Con braccetti e quinti che fatica!»

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 4 gennaio 2024) Le parole di Pierluigi, telecronista di DAZN, sull’evoluzione del linguaggio tecnico sportivo: «Educativo, ma ogni tanto esasperato», catene esterne, aggressione e transizione. Sono alcuni dei nuovi tecnicismi che La Gazzetta dello Sport analizza nel nuovo dizionario calcistico. Per l’occasione la Rosea ha chiesto un parere ad un’autorità come il telecronista di DAZN Pierluigi. Di seguito le sue parole. PRIMA TELECRONACA – «Era un torneo estivo e faticavo a trovare informazioni sui giocatori. Adesso è tutto più facile: siamo pieni di notizie e curiosità. Ma bisogna saperle gestire durante la partita, esattamente come il linguaggio». QUANTO E’ CAMBIATO IL LINGUAGGIO – «Tanto, perché di pallone si parla continuamente. È cresciuto il livello dei telespettatori che conosconobene pure il calcio internazionale. ...