Pardo | «Non digerisco più alcune espressioni ormai datate come “barba al palo” o “batti e ribatti”»

(Di giovedì 4 gennaio 2024) La Gazzetta dello Sport analizza il cambiamento del linguaggio nel racconto calcistico. A questo proposito ha chiesto una consulenza a Pierluigi, famoso telecronista. Quanto è cambiato il linguaggio delle telecronache? «Tanto, perché di pallone si parla continuamente. È cresciuto il livello dei telespettatori che conoscono bene pure il calcio internazionale. E anche le seconde voci sono sempre più brave a svolgere il loro compito: con loro puoi approfondire certi aspetti un po’ più tecnici o tattici. Nella fase finale di Juve-Roma, ad esempio, era giusto evidenziare l’impenetrabilità del blocco basso bianconero. Ma non tutta la telecronaca può essere così tecnica. Lo stesso vale per i numeri: ti prepari cento statistiche ma ne usi cinque. La cifra deve avere un senso nel momento in cui la presenti».su tecnicismi e responsabilità percepita ...

(Nalu), a private company focused on innovative, minimally invasive, and- opioid solutions for ...' observed Geoffof Gilde Healthcare and Chairman of the Nalu Board. About Nalu Medical Nalu ...... nessuno della squadra di Pioli : Di, Deiola, Azzi. Recupero: 1' pt, 3' st Milan - Cagliari, ...è mai un allenamento, ma è stata una serata ...Le parole di Hakan Calhanoglu, centrocampista turco dell’Inter, sulla sua esperienza in nerazzurro. I dettagli Hakan Calhanoglu, centrocampista ...Le parole di Pierluigi Pardo, telecronista di DAZN, sull’evoluzione del linguaggio tecnico sportivo: «Educativo, ma ogni tanto esasperato» Braccetti, catene esterne, aggressione e transizione. Sono al ...