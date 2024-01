Papa Francesco riceve Rocca e Gualtieri | le udienze per gli auguri del 2024

Leggi su ilfaroonline

(Di giovedì 4 gennaio 2024) Roma, 4 gennaio– Due incontri che caratterizzano, come di consueto, l’inizio dell’anno nuovo per lo scambio die per un dialogo costruttivo: oggiha incontrato in Vaticano, in duedistinte, il sindaco di Roma Robertoe il presidente della Regione Lazio. Focus del dialogo è stato il Giubileo. “È sempre una fonte di grande ispirazione il dialogo con il Santo Padre, – ha scrittosui suoi canali social dopo l’incontro con il Pontefice – da cui emergono parole e concetti capaci di promuovere una società più giusta. Lato nostro, come Regione, ho espresso al’impegno concreto per sostenere i più vulnerabili, ridare loro dignità ...